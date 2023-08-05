فيديو مروع.. سيارة تقتحم مطعماً في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام سيارة مطعم أثناء تواجد الزبائن بداخله في شرورة جنوب السعودية، ما أسفر عن تحطيم واجهته وتعرض الكاشير للإصابة.

وأظهر الفيديو عددا من الزبائن كانوا يجلسون لتناول الطعام داخل المطعم، وأصيبوا بالهلع لحظة وقوع الحادث، وسارعوا بالابتعاد، ثم توجهوا ناحية الكاشير لمساعدته.

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يذكر أن نظام المرور السعودي، حدد غرامة مخالفة تجاوز السرعة لقائدي المركبات والتي تبدأ من 150 ريالاً وتصل إلى 2000 ريال، وذلك وفقا للسرعة المحددة على الطريق ومقدار التزايد في السرعة.