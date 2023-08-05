رياح قوية مفاجئة تجتاح "تنومة" ومختص يفسر الحالة

تفاجأ أهالي محافظة تنومة بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية، بهبوب رياح شديدة اقتلعت الأشجار والأشياء في مشهد وصفوه بالمرعب، حيث راج بشكل واسع على منصات التواصل مقطع فيديو يظهر فيه اقتلاع الألعاب وتطايرها يوم أمس الجمعة، ومحاولة هروب المتنزهين من الموقع.

وعلى الصعيد ذاته، تحدث الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني لـ"العربية.نت" قائلاً: "ما ظهر في الفيديو كانت رياح هابطة نتيجة لتأثر تنومة وضواحيها بسحب رعدية".

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وأضاف: هذه السحب الرعدية كانت عواصف رعدية نتج عن ذلك رياح هابطة من تلك السحب، وبالتالي أدت إلى نشاط الرياح السطحية بشكل قوي جدا، وأدى ذلك إلى تطاير ما تم مشاهدته في المقطع، و تحدث أحياناً إذا ما كانت السحب الرعدية قوية أو كانت مصحوبة بعواصف رعدية قوية، نتيجة لغزارة المطر ولحبات البرد، وعادة ما تحدث في هذا الوقت من العام نتيجة تكون السحب العملاقة أو السحب الرعدية.