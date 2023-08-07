مشجعون يقتحمون ملعب أبها.. والشرطة تقبض عليهم

راجت عبر منصات التواصل في السعودية بشكل واسع العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر اقتحام أشخاص ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها جنوب السعودية، خلال مباراة نادي النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي، والتي أقيمت أمس ضمن الدور الربع النهائي لبطولة الأندية العربية.

🎥 | شرطة منطقة عسير، بالتنسيق مع @gsaksa تضبط (5) أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته بعد انتهائها وتحيلهم للنيابة العامة. pic.twitter.com/7rHVPw7gRJ — الأمن العام (@security_gov) August 7, 2023

وأظهرت الفيديوهات المتداولة عددا من المشجعين ينزلون إلى أرضية الملعب وقد تمت ملاحقتهم من قبل أمن الملعب وتم الإمساك بهم.

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هذا وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير إنه وبالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط 5 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة القدم عبر دخول أرضيته بعد انتهائها. وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.