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خلال اقتاح الشاب الملعب
خلال اقتحام المشجعين للملعب

مشجعون يقتحمون ملعب أبها.. والشرطة تقبض عليهم

وقعت الحادثة بعد انتهاء مباراة نادي النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي والتي أقيمت أمس ضمن الدور الربع النهائي لبطولة الأندية العربية

العربية.نت - حامد القرشي
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راجت عبر منصات التواصل في السعودية بشكل واسع العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر اقتحام أشخاص ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها جنوب السعودية، خلال مباراة نادي النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي، والتي أقيمت أمس ضمن الدور الربع النهائي لبطولة الأندية العربية.

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وأظهرت الفيديوهات المتداولة عددا من المشجعين ينزلون إلى أرضية الملعب وقد تمت ملاحقتهم من قبل أمن الملعب وتم الإمساك بهم.

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هذا وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير إنه وبالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط 5 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة القدم عبر دخول أرضيته بعد انتهائها. وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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