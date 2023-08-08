من تبوك.. مشاهد ساحرة للخيول على شواطئ الدقم أملج

مشاهد تخطف الأنظار وثقت جماليات رياضة ركوب الخيل وقت الغروب على شاطئ الدقم أملج.
فقد استطاع المصور الضوئي محمد الشريف، إبراز جماليات الخيل التي أضفت لشواطئ الدقم أملج لوناً مختلفاً من الطبيعة.
وفي تصريحات لـ"العربية.نت" قال الشريف إنه "عاشق للجمال ومتتبع لأهم وأبرز الفعاليات التي تتم في مختلف مناطق السعودية".
"مكانة سياحية كبيرة"
كما أضاف أنه رغب في إبراز مشاهد الخيل على شواطئ أملج وقت الغروب وهي تسير فوق المياه، واستطاع أن يخرج بمجموعة صور "ذات دلالات عميقة في المعنى".
كذلك أردف أن "هذه الشواطئ تعتبر من أجمل الشواطئ الموجودة في السعودية، والتي يرتادها الزوار، حيث جمعت بين أشجار النخيل والطبيعة الساحرة".
وختم قائلاً إن "أملج محافظة تابعة لمدينة تبوك في الجهة الشرقية من المسعودية، وتحتل مكانة سياحية كبيرة، لأنها تحتوي على مجموعة من الأماكن السياحية والأثرية والأماكن التراثية، فضلاً عن شواطئها التي تعد من أكثر الوجهات السياحية لجذب السياح".
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