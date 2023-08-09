حريق يحاصر شخصاً في منزله بالرياض.. شاهد إنقاذه

نشب حريق داخل منزل بالعاصمة السعودية الرياض، فيما علق شخص داخل المنزل لتحيط به النيران دون القدرة على الخروج والنجاة.

غير أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذه، مستخدمة الأدوات المساعدة والمتقدمة في مثل هذه الحالات.

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وعلى الفور تلقى الرجل الإسعافات الأولية وهو الآن بصحة جيدة.

ونشر حساب الدفاع المدني على "تويتر" فيديو يظهر جهود فرقه أثناء عملية الإنقاذ.

#الدفاع_المدني بالرياض ينقذ شخصًا احتجز إثر حريق في منزل، وهو بصحة جيدة - ولله الحمد. pic.twitter.com/xrSlDRRbp9 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 8, 2023

تحذير سابق

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني كانت أصدرت تحذيراً في وقت سابق بشأن ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات خلال الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لمنع المخاطر المرتبطة بالاشتعال والحرائق.

كما أوضحت أهمية كاشف الدخان في المنشآت والمنازل، مؤكدة أن أهمية الكاشف تتمثل في أنه يعمل على التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر، ويساعد على سرعة مكافحة الحريق، ويسهل اكتشاف موقع الدخان، ويصدر أصواتاً مرتفعة توقظ النائم.