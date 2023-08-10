السعودية.. إنقاذ 6 مرضى بأعضاء 3 سعوديين متوفين دماغياً

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على موافقة ذوي متوفين دماغياً، في كل من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في مدينة الجوف، ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض، للتبرع بأعضائهم لصالح مرضى القصور العضوي النهائي.

وكان قد جرى تشخيص حالة 3 متوفين وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية، وجرى من خلال وهب أعضائهم إنقاذ حياة ثلاثة مواطنين وثلاث مواطنات.

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وأفاد المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي بإجراء عملية زراعة قلب لمواطن يبلغ من العمر 43 عاماً عانى لسنوات من مرض القصور القلبي الحاد، كما تم إجراء ثلاث عمليات زراعة كبد لمواطنين يبلغان من العمر 18 و58 عاماً ومواطنة تبلغ من العمر 14 عاماً عانوا من مرض القصور الكبدي الحاد. كما جرى إنهاء معاناة مواطنتين تبلغان من العمر 39 و46 عاماً مع مرض القصور الكلوي الحاد وجلسات الغسيل الدموي بإجراء زراعتي كلى لهما.

وأوضح القوفي أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى، مبيناً أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، معرباً عن امتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى.