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خلال انتشال الطفل الغريق
خلال انتشال الطفل الغريق

انتشال جثة طفل غرق في تجمع مائي في الأحساء

استمرت عمليات البحث أكثر من 4 ساعات حتى تم انتشال الطفل

العربية.نت - كوثر الرمضان
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انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة الأحساء (شرق السعودية)، أمس الخميس، جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، إثر حادث غرق مأساوي في تجمع مائي تابع لمجمع إسكان الملك عبدالله جنوب مدينة الهفوف.

وفي التفاصيل التي رواها شهود عيان من أهل المنطقة، فإن 3 أطفال اتجهوا لموقع يتم فيه تجميع مياه الأمطار ودخلوه خلسة خلال الساعات الأخيرة من النهار. وحينما كانوا يلهون ويلعبون بالماء والسباحة في أطراف التجمع المائي، تعرضوا لحادثة غرق.

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وفي حين نجا اثنان، ظل الثالث غريقاً حتى اختفى عن الأنظار داخل المياه التي يبلغ عمقها 3 أمتار والتي تتسم بأرضيتها الطينية والمليئة بالطحالب والحشائش، مما زاد من صعوبة عملية العثور على الطفل.

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وعلى الفور حضرت فرق الدفاع المدني إلى الموقع بمرافقة مجموعة من الغواصين المختصين. واستمرت عمليات البحث أكثر من 4 ساعات حتى تم انتشال الطفل الغريق متوفى، وسط مساندة من الجهات الحكومية الخدمية.

وغرد حساب الدفاع المدني السعودي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "الدفاع المدني بالأحساء ينتشل طفلًا غرق في موقع لتجميع مياه الأمطار - نسأل الله أن يجعله شفيعًا لوالديه".

إلى ذلك، طالب أهالي حي إسكان الملك عبدالله بضروة إيجاد الحلول السريعة والمناسبة لموقع تجمع مياه الأمطار، نظراً لما يمثله الموقع من خطر على الأطفال، إضافة إلى كونه موقعاً لتجمع الحشرات والبعوض، وبالتالي يعتبر خطراً على الصحة العامة.

خلال عمليات بحث الدفاع المدني
خلال عمليات بحث الدفاع المدني
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