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بمتابعة من وزير الخارجية.. "إخلاء طبي" لسعودية من جورجيا للمملكة

العربية.نت - نادية الفواز
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أكدت سفارة المملكة لدى جورجيا نقل مواطنة عن طريق طائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجها.

وأبانت السفارة أن عملية الإخلاء تمت بمتابعة من وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

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وأكدت أن ذلك جاء إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، متمنية الشفاء العاجل للمواطنة المريضة.

الجدير بالذكر أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي يقوم سنوياً بنقل أكثر من (3000) مريض، بما يزيد عن (1600) رحلة نقل للمرضى والأعضاء بالإضافة لدوره المساند لوزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى في الاستجابة للحالات الطارئة والتصدي لجائحة كورونا.

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