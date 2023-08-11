بمتابعة من وزير الخارجية.. "إخلاء طبي" لسعودية من جورجيا للمملكة

وضع القراءة
100% حجم الخط
أكدت سفارة المملكة لدى جورجيا نقل مواطنة عن طريق طائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجها.
وأبانت السفارة أن عملية الإخلاء تمت بمتابعة من وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، وبالتنسيق مع وزارة الصحة.
مادة اعلانية
وأكدت أن ذلك جاء إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، متمنية الشفاء العاجل للمواطنة المريضة.
الجدير بالذكر أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي يقوم سنوياً بنقل أكثر من (3000) مريض، بما يزيد عن (1600) رحلة نقل للمرضى والأعضاء بالإضافة لدوره المساند لوزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى في الاستجابة للحالات الطارئة والتصدي لجائحة كورونا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
إيران تقلص مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من صنع أسلحةصحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن أشخاص مطلعين قولهم إن إيران خففت بعض مخزونها إيران
-
أوامر عليا بحماية صور زعيم كوريا الشمالية وتماثيل سلالة كيم من العاصفة "خانون"العربية ميديا
-
أرتيتا: إنهاء التعاقدات مبكراً يعزز من فرص الفوز باللقبأعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن اعتقاده بأن فريقه سيكون لديه أفضلية على غريمه مانشستر سيتي، للمنافسة على لقب ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية