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الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط من خزان صافر

وجددت الوزارة تثمين السعودية جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة، الذين عملوا على تسخير جميع الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر"

العربية.نت
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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب السعودية بإعلان الأمم المتحدة حيال اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، المقدر بـ(1.14) مليون برميل من النفط الخام.

وجددت الوزارة تثمين السعودية جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة، الذين عملوا على تسخير جميع الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر".

الأمم المتحدة تعلن اكتمال سحب النفط من خزان صافر قبالة اليمن اليمن الأمم المتحدة تعلن اكتمال سحب النفط من خزان صافر قبالة اليمن
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كما تقدر الدعم المالي السخي من الدول المانحة على ما قدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم "صافر". وكانت السعودية من أولى الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم "صافر".

كما قدمت وزارة الخارجية الشكر لقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعم لتسهيل عملية الخطة التشغيلية حتى الانتهاء من تفريغ الخزان العائم "صافر" بنجاح واقتدار.

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