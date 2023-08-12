السعودية.. نصف مليون معلم ومعلمة يعودون لمدارسهم الأحد

يعود، الأحد، أكثر من نصف مليون معلمة ومعلمة إلى مدارسهم، إضافة إلى الكادر الإداري والمشرفين والمشرفات، حيث تفتح قرابة 28 ألف مَدرسة في السعودية أبوابها بعد أن أغلقت قرابة 51 يوماً خلال إجازة الصيف، ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي يوم الأحد بعد القادم الرابع من صفر 1445هـ، الموافق 20 أغسطس. ويشمل العام الدراسي 3 فصول دراسية تتضمن العديد من الإجازات.

ورفعت وزارة التعليم السعودية الجاهزية في جميع مدارس التعليم العام والأهلي والأجنبي استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، وأشارت إلى أنه بعد اعتماد التقويم الدراسي الجديد، سيبدأ الفصل الدراسي سيبدأ يوم الأحد 4 صفر 1445 هـ، الموافق 20 أغسطس 2023، ويستمر حتى 2 جمادى الأولى 1445هـ، الموافق 16 نوفمبر 2023، بينما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني الأحد 12 جمادى الأولى 1445هـ، الموافق 26 نوفمبر، على أن ينتهي الخميس 12 شعبان 1445 هـ، الموافق 22 فبراير 2024، وسيبدأ الفصل الدراسي الثالث الأحد الموافق 22/8/1445 هـ، الموافق 3 مارس 2024، وسينتهي الاثنين 4/12/1445 هـ، الموافق 10 يونيو 2024.

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