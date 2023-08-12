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الشيخ المعيقلي في مجلسه

بعد ساعات من تعرضه لوعكة صحية خلال إمامته للصلاة.. المعيقلي بخير

العربية.نت - حامد القرشي
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بعد ساعات من تعرضه لوعكة صحية ألمت به وهو يؤدي صلاة الجمعة في المسجد الحرام أمس الجمعة، ظهر إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر المعيقلي بصحة جيدة، خلال الزيارة التي قام بها منسوبو وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين للدكتور المعيقلي في منزله بمكة المكرمة.

حيث بدا مبتسماً وهو في أتم الصحة، وكان الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام قد تعرض لوعكة صحية خلال أداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام، والذي منعه من إكمال الصلاة، ما أدى لاستكمال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتورعبدالرحمن السديس للصلاة.

الشيخ المعيقلي في منزله
الشيخ المعيقلي في منزله
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وأبدى المتابعون والمغردون ارتياحا كبيرا بعد مشاهدتهم صور الشيخ المعيقلي وهو في أتم الصحة والعافية، وكانت الرئاسة أظهرت بعد الموقف العارض بياناً صحفيا طمأنت فيه الناس على صحة الدكتور المعقيلي، وذكرت بأنه تعرض لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

الشيخ المعيقلي خلال استقبال منسوبي الرئاسة
الشيخ المعيقلي خلال استقبال منسوبي الرئاسة
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