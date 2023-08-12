محافظ الأحساء يوجه بالتحقيق في حادثة غرق طفل في تجمع مياه

وجه الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، الجهات المعنية بالمحافظة بإعداد التقارير اللازمة للوقوف على حادثة الغرق التي وقعت مساء أمس الخميس بالمحافظة، في احدى التجمعات المائية وكان ضحيتها طفل في سن التاسعة من عمره، وأكد على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي وقوع مثل هذه الحادثة المؤلمة.

وأعرب محافظ الأحساء عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفل في مصابهم الأليم ، سائلاً الله تعالى أنْ يتغمد المتوفي بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعله شفيعا لوالديه، وأنْ يلهم أهله وذويهه الصبر والسلوان.

يذكر بأن فرق الدفاع المدني في محافظة الأحساء (شرق السعودية)، انتشلت يوم أمس الخميس، جثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، إثر حادث غرق مأساوي في تجمع مائي تابع لمجمع إسكان الملك عبدالله جنوب مدينة الهفوف.. في الوقت الذي استنفرت كافة الجهات الخدمية مساندتها للحادثة بعد عملية بحث وانقاذ استمرت لساعات.

مادة اعلانية