عداءة سعودية تتأهل للمشاركة في بطولة العالم لسباق 100م

فازت العداءة السعودية ولاعبة المنتخب لألعاب القوى يارا أبو الجدايل ببطاقة التأهل للمشاركة في سباق 100 متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى التي تحتضنها بودابست عاصمة المجر، في أغسطس الحالي.

استعدادات مكثفة

ولم تتوقف أبو الجدايل، التي يشرف على تدريبها حمدان البيشي، عن الاستعداد لهذا الحدث منذ مايو الماضي، وذلك بعد تواجدها في البطولة العربية بالمغرب، ودورة الألعاب العربية في الجزائر، وتواجدها حالياً في معسكر مع المنتخب بإسبانيا.

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فيما تستهدف بكسر رقمها في بطولة العالم المقبلة، واكتساب خبرة من الاحتكاك مع أفضل اللاعبين بالعالم.

بدوره شجعها اتحاد ألعاب القوى على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قائلاً: "بالتوفيق يا بطلة".

المشاركة الأولى

إلى ذلك تعتبر مشاركة أبو الجدايل هي الأولى على مستوى بطولات العالم، إذ سبق لها تسجيل الحضور في بطولات أخرى مثل بطولة الألعاب الرياضية العربية 15 والوصول إلى نصف النهائي بالمركز السادس على 200 متر، ونصف نهائي 400 متر.

كما ساهمت هذه اللاعبة في الفريق النسائي الذي مثل السعودية في دورة الألعاب الآسيوية 2018، وقد حطمت آنذاك الرقم القياسي لسباق 100 متر، وانضمت في بطولة المملكة وحصدت 3 ميداليات ذهبية.

ازدهار الرياضة النسائية

يذكر أن يارا أبو الجدايل كانت سجلت نفسها كبطلة ألعاب القوى ضمن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في بطولة غرب آسيا، والتي اختُتمت في أبريل الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتشهد الرياضة النسائية في السعودية ازدهاراً خصوصاً بالآونة الأخيرة، حيث ازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية.

كما تسعى النساء سواء كن مبتدئات في الرياضة أو سيدات محترفات في أداء تمارين اللياقة البدنية، إلى الاستمتاع بأسلوب حياة صحي ونشط. ويعزى هذا الإقبال الكبير إلى عوامل عديدة منها زيادة الوعي بفوائد تبني نمط حياة صحية، وارتفاع فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة، إضافة إلى وجود العديد من الشخصيات المؤثرة والملهمة في هذا المجال.