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وزارتا الثقافة والتعليم

السعودية.. تدريب 8 آلاف معلمة رياض أطفال على فنون الموسيقى

العربية.نت - مريم الجابر
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أعلنت وزارتا الثقافة والتعليم في السعودية بدء التسجيل للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لمعلمات رياض الأطفال للتدريب على الفنون الموسيقية، والذي يشمل 8 آلاف معلمة، وذلك بإشراف هيئة الموسيقى ومختصين بالتدريب لمرحلة رياض الأطفال.

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وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج تدريب 8 آلاف معلمة لمرحلة رياض الأطفال من مدارس حكومية وأهلية، بدءاً من شهر سبتمبر المقبل ولمدة أربعة أسابيع متتالية.

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ويسعى هذا التدريب إلى تطوير كفاءة المعلمات، وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية المرتبطة بتنفيذ الأنشطة الموسيقية الموجهة للأطفال، من خلال التعرّف على خصائص الصوت والمصطلحات المرتبطة به، لبناء شخصية الطفل، وتكوين الذائقة الجمالية لديه.

تأتي هذه المرحلة استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من برنامج تأهيل معلمات رياض الأطفال في مجال الفنون الموسيقية خلال شهر مايو الماضي، والذي شهد مشاركة أكثر من 7 آلاف معلمة رياض أطفال من المدارس الحكومية والأهلية.

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