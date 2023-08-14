السعودية.. وفاة شخصين بانهيار مبنى في نجران

توفي شخصان وأصيب شخصان آخران، حالة أحدهما خطرة جراء انهيار مبنى تحت الإنشاء تابع لبلدية محافظة حبونا في منطقة نجران.

من جانبه، وجه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة هبوط سقف مبنى تحت الإنشاء في محافظة حبونا، نتج عنه وفاة شخصين، وإصابة اثنين آخرين، من العاملين في تنفيذ المبنى والرفع بالنتائج.

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وقدم الأمير جلوي بن عبدالعزيز التعازي والمواساة لأسر المتوفيين، سائلاً المولى عز وجل أنْ يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أكدت في وقت سابق مباشرتها لحادثة انهيار المبنى، مبينةً أنه جرى نقل المصابين بواسطة الجهات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران قد أكد أن غرفة العمليات قد تلقت بلاغا عاجلا من الدفاع المدني يفيد بسقوط وانهيار مبنى بالمركز الحضاري بمحافظة حبونا.

وأفاد بأنه تم مباشرة الحادثة وتم نقل إصابتين إلى مستشفى حبونا العام فيما أعلن عن وفاة واحدة وحالة مازالت تحت الأنقاض.

يذكر أن حبونا هي مدينة سعودية والعاصمة الإدارية لمحافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران، جنوب المملكة.