بلدية حبونا تكشف أسباب انهيار مبنى المركز الحضاري

كشفت بلدية حبونا بمنطقة نجران، أن سقف المبنى تحت الإنشاء، الذي انهار أمس الاثنين، سبق أن رصد ملاحظة هبوطه من قبل الفريق الإشرافي على المشروع، وتم إخطار المقاول المنفذ بذلك رسميًّا.

وقالت البلدية في بيان رسمي عبر منصة إكس: "إنه في يوم الاثنين 27/ 01/ 1445هـ وفي تمام الساعة 12.30 ظهرًا حدث انهيار جزء من سقف مشروع مبنى المركز الحضاري التابع لبلدية محافظة حبونا، حيث قامت الجهات ذات الاختصاص بتأمين المبنى وإسعاف المصابين.. ونتج عنه وفاة اثنين من كوادر المقاول، وإصابة اثنين آخرين.

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وأوضحت البلدية أنه تم حدوث الانهيار أثناء قيام المقاول بمعالجة الملاحظات المرصودة، كما أشارت إلى أن أمانة منطقة نجران قامت بتشكيل فريق فني لتحليل أسباب الانهيار والرفع بالنتائج.

يذكر أن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة هبوط سقف مبنى تحت الإنشاء في محافظة حبونا، نتج عنه وفاة شخصين، وإصابة اثنين آخرين، من العاملين في تنفيذ المبنى والرفع بالنتائج.

وقدم الأمير جلوي بن عبدالعزيز التعازي والمواساة لأسر المتوفين، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.