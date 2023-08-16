السعودية.. تنفيد حكم الإعدام بحق أميركي قتل والده المصري

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء حُكم الإعدام بحق أميركي قتل والده.

وقالت وزارة الداخلية إن الجاني بيشوي شريف ناجي نصيف (أميركي الجنسية) أقدم على قتل والده (مصري الجنسية)، وذلك بضربه بقبضة يده على وجهه عدة مرات ضرباً عنيفاً وخنقه بيديه حتى فارق الحياة، وتعذيبه له، والتمثيل به بعد قتله، والشروع في قتل شخص آخر، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

مادة اعلانية

وأوضحت الداخلية أن الجهات الأمنية قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

وبينت أن ما قام به الجاني "عمل محرم وجرم عظيم سيما أنه أقدم على قتل والده بهذه الشناعة والفظاعة، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه مما يقتضي تغليظ العقوبة في حقه ليحصل على الجزاء الرادع الذي يقي من شره". وقد تم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.