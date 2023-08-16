شرطة الرياض تلقي القبض على عصابة امتهنت السلب

أثارت مقاطع لاعتداءات متكررة على عابري الطرق بالأسلحة البيضاء غضب السعوديين، بعد ظهور مجموعة من الأشخاص في مقاطع متعددة وهم يستولون على أموال الناس بالتهديد بالأسلحة البيضاء.

شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية، تقبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين مخالفين لنظام العمل لارتكابهم حوادث جنائية. pic.twitter.com/75iLTQU2Bg — الأمن العام (@security_gov) August 15, 2023

في الوقت ذاته، أطاحت شرطة منطقة ‎الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية بالعصابة التي امتهنت سرقة الخارجين من مقرات البنوك وتمكنت من القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين مخالفين لنظام العمل لارتكابهم حوادث جنائية.

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وقد نشر سناب الأمن العام مقطع فيديو لتفاصيل القبض على المتهمين، بعد ورود معلومات سلبهم لأكثر من مليون ريال باستخدام مركبة مسروقة، وظهر في مقطع فيديو جهود رجال الأمن في مداهمة مقر سكنهم والقبض عليهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.