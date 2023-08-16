شرطة الرياض تلقي القبض على عصابة امتهنت السلب

أثارت مقاطع لاعتداءات متكررة على عابري الطرق بالأسلحة البيضاء غضب السعوديين، بعد ظهور مجموعة من الأشخاص في مقاطع متعددة وهم يستولون على أموال الناس بالتهديد بالأسلحة البيضاء.
شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية، تقبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين مخالفين لنظام العمل لارتكابهم حوادث جنائية. pic.twitter.com/75iLTQU2Bg— الأمن العام (@security_gov) August 15, 2023
في الوقت ذاته، أطاحت شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية بالعصابة التي امتهنت سرقة الخارجين من مقرات البنوك وتمكنت من القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين مخالفين لنظام العمل لارتكابهم حوادث جنائية.
وقد نشر سناب الأمن العام مقطع فيديو لتفاصيل القبض على المتهمين، بعد ورود معلومات سلبهم لأكثر من مليون ريال باستخدام مركبة مسروقة، وظهر في مقطع فيديو جهود رجال الأمن في مداهمة مقر سكنهم والقبض عليهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.
-
تراجع التضخم في السعودية.. وشراء آلاف الرقائق النادرة لتطوير برامج الذكاء الاصطناعينشرة الرابعة | تراجع التضخم في السعودية.. وشراء آلاف الرقائق النادرة لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي نشرات الأخبار
-
السعودية تضخ المزيد من الاستثمارات في الألعاب الإلكترونيةحجم السوق سيتجاوز 212 مليار دولار بحلول عام 2026 أسواق العربية 1430
-
شاهد.. شلالات وأجواء ساحرة في نيوم شمال غربي السعوديةتجلت الطبيعة في مشاهد ساحرة وسط مدينة نيوم شمال غربي السعودية، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، أدت إلى انحدار الشلالات وتدفق المياه من أعالي ... السعودية