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الترفيه

عقوبة بحق منظم فعالية مخالفة للسلوك والذوق العام في نجران

العربية.نت - مريم الجابر
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رصدت الفرق الرقابية للإدارة العامة للرقابة والإشراف في الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع إمارة منطقة نجران، مخالفة عدم الالتزام بالسلوك الاحترافي، والخروج عن الذوق العام على أحد منظمي الفعاليات الترفيهية، وذلك خلال إحدى الفعاليات المقامة مؤخراً.

وأوقعت الجهات الإشرافية التابعة للهيئة عددًا من العقوبات بحق المخالف، شملت: سحب تصريح المنظم، وإيقافه عن ممارسة الأنشطة الترفيهية.

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وتعلن الهيئة عن ذلك لتؤكد للجميع حرصها على تقديم خيارات ترفيهية تتسم بالتنوع والجودة وفق أعلى المعايير التي تنص عليها الأدلة الصادرة من الشؤون التنظيمية في الهيئة، إلى جانب مراعاة الذوق العام في جميع الفعاليات.

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