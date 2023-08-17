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الأمير محمد بن سلمان

رئيس وزراء بريطانيا لولي العهد السعودي: نتطلع لتعميق العلاقات طويلة الأمد

دبي - العربية.نت
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بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الخميس خلال اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات بين البلدين.

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"تعميق العلاقات طويلة الأمد"

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان بأن سوناك أكد لولي العهد السعودي تطلع بريطانيا لتعميق العلاقات طويلة الأمد مع السعودية.

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"دور إيجابي"

كما أكد سوناك التزام بريطانيا بدعم أمن السعودية والاستقرار الإقليمي، لافتا إلى أن السعودية قامت بدور بناء وإيجابي تجاه أوكرانيا خاصة بعد استضافة محادثات جدة.

فيما أشار البيان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني وولي العهد السعودي اتفقا على الاجتماع في أقرب فرصة.

الأمير محمد بن سلمان وريشي سوناك من لقاء سابق في إندونيسيا (رويترز)
الأمير محمد بن سلمان وريشي سوناك من لقاء سابق في إندونيسيا (رويترز)

محادثات جدة

وكانت مدينة جدة السعودية استضافت في 6 و7 أغسطس الجاري محادثات بشأن أوكرانيا.

وجاء في البيان الختامي أنه تم الاتفاق على استمرار التشاور بشأن الأزمة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من الآراء المقترحة.

وذكر البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا أن الاجتماع تطرق لمقترحات وآراء إيجابية.

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