رئيس وزراء بريطانيا لولي العهد السعودي: نتطلع لتعميق العلاقات طويلة الأمد
بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الخميس خلال اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات بين البلدين.
"تعميق العلاقات طويلة الأمد"
وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان بأن سوناك أكد لولي العهد السعودي تطلع بريطانيا لتعميق العلاقات طويلة الأمد مع السعودية.
"دور إيجابي"
كما أكد سوناك التزام بريطانيا بدعم أمن السعودية والاستقرار الإقليمي، لافتا إلى أن السعودية قامت بدور بناء وإيجابي تجاه أوكرانيا خاصة بعد استضافة محادثات جدة.
فيما أشار البيان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني وولي العهد السعودي اتفقا على الاجتماع في أقرب فرصة.
محادثات جدة
وكانت مدينة جدة السعودية استضافت في 6 و7 أغسطس الجاري محادثات بشأن أوكرانيا.
وجاء في البيان الختامي أنه تم الاتفاق على استمرار التشاور بشأن الأزمة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من الآراء المقترحة.
وذكر البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا أن الاجتماع تطرق لمقترحات وآراء إيجابية.
-
فيصل بن فرحان: استئناف العلاقات مع إيران مفصلي لأمن المنطقةبعد استقباله نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الرياض، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران ... الخليج العربي
-
ترمب: جميع لوائح الاتهام صممها بايدن وموظفوهفي خضم ما يواجهه من اتهامات، أطل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بمنشور جديد على منصة "تروث سوشال" التي يملكها.فقد قال ترمب الخميس إن "جميع لوائح ... أميركا
-
محكمة روسية تقر فرض غرامة على "غوغل".. لهذا السببروسيا كانت أقرت حزمة إجراءات لمعاقبة أي انتقاد لحملتها العسكرية شركات