في الرياض.. مبادرة شبابية لإيواء القطط المشردة وعلاجها

لأول مرة في الرياض، أطلقت جمعية مبادرة شبابية لإيواء القطط المشردة بهدف السيطرة على أعداد الحيوانات بهدف تقليل تكاثرها بدلاً من مكافحتها، وذلك سعياً لتحقيق التوازن البيئي.

المشرف العام لجمعية رحمة للرفق بالحيوان في السعودية "بدر الطريف" قال في تصريحه لـ"العربية.نت" إنه "تم إنشاء منصة إطعام والمخصصة للقطط، بهدف نشر ثقافة الرفق بالحيوان والتي تعمل على إيواء القطط المشردة وعلاجها، حيث نستقبل بلاغات من انزعاج الأهالي عن تزايد أعداد الحيوانات منها القطط الضالة في الحدائق والمنتزهات".

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واعتبر "الطريف" أن من الحلول التي طبقتها ونفذتها جمعية الرفق بالحيوان، هي منصات إطعام التي تقوم على توفير أطعمه وغذاء للقطط يساهم في تعزيز صحتها، معتبرين أن تعزيز صحة القطط هو تعزيزاً لصحة الانسان في المقام الأول.

وأضاف "نقوم بتحصينها وتطعيمها وتعقيمها، وإخصائها عندما نستقبلها بشكل مباشر، والهدف من ذلك تقليل أعدادها، ثم إعادة إطلاقها من أجل صحة وسلامة الحيوان".

وأشار إلى أن "المنصة هي بديل عن إطعام القطط بشكل عشوائي، والذي له سلبياته الكثيرة، بينما الجمعية أطلقت هذه المبادرة لتحصل على إحصائيات دقيقة ومفصلة عن أعداد الحيوانات في مدينة الرياض، وبالتالي نخطط لتعميم هذه الفكرة على جميع مناطق المملكة".