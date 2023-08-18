جدة.. أكبر جدارية في العالم مكونة من أغطية بلاستيكية

دخلت لوحة جدارية مصنوعة من الأغطية البلاستيكية، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي نفذتها أمانة جدة على مساحة تصل 383 مترًا مربعًا، والتي استغرق العمل عليها 8 أشهر بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أصدقاء أمانة جدة، حيث تم استخدام 400 ألف غطاء بلاستيكي في اللوحة.

وأفادت أمانة جدة في بيان صادر عنها، أن الأمانة سجلت رقمًا قياسيًا لعام 2023 عبر رعايتها لأكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية، نفذتها المهتمة بالبيئة خلود الفضلي، ليدخلا بها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إذ تندرج هذه الجدارية ضمن سلسلة مبادرات الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية في الأمانة.

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وقال المدير العام للمسؤولية المجتمعية في أمانة جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، إن الجدارية تهدف إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام البلاستيك في الأعمال الفنية، والتأكيد على ارتباط الفن بالبيئة، وهو ما يستدعي تسخير الجهود لإعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها في تنفيذ أعمال فنية، فضلًا عن تسخير الطاقات الشبابية وإشراكهم في الأعمال التطوعية تشجيعًا ودعمًا للحفاظ على البيئة، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع.