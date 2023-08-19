تنبيه هام من السفارة السعودية لرعاياها بالكويت.. فما القصة؟

أصدرت سفارة السعودية في الكويت تنبيهًا لرعاياها الموجودين داخل الأراضي الكويتية، باشتراط سداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الكويت، ابتداءً من اليوم السبت، وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تود إحاطة المواطنين الكرام، بأنه ابتداءً من السبت 2023/8/19م، يتوجب على جميع المغادرين من دولة الكويت الشقيقة، سداد المخالفات المرورية.

وأضافت: أن سداد المخالفات المرورية إما عن طريق البوابة الإلكترونية، أو أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

مادة اعلانية

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أنه يتوجب سداد المخالفات المرور المسجلة على كل أجنبي يرغب بمغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة ابتداءً من اليوم السبت.