اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الزوج يرثي زوجته
الزوج يرثي زوجته

وفاة عروس سعودية بالبوسنة خلال شهر العسل

العربية.نت - مريم الجابر
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توفيت عروس من حائل أثناء قضائها شهر العسل في البوسنة إثر إصابتها بسكتة قلبية، بعد مرور أسبوع واحد فقط على زفافها.

وأثارت وفاة العروس الراحلة "بثينة شايع ناصر القبّاع" أثناء قضائها شهر العسل في البوسنة حالة من الحزن على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ودشن مغردون هاشتاغ #بثينة_القباع، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

مادة اعلانية

وتداول مغردون فيديو للعريس عبداللطيف العامر عبر حسابه على منصة إكس وهو يرثيها بكلمات مؤثرة قائلا: "الحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل... الله يثبّتها عند السؤال.. إنني فقدت شخصاً غالياً".

وأضاف في تغريدة أخرى عبر حسابه على إكس: ‏اللهم بشر زوجتي بقبول دعائنا وأسعدها به سعادة لا نهاية لها يا رب العالمين".

وقال المدرب معاذ العامر: إن العروس بثينة القباع؛ تعرَّضت لسكتة قلبية بعد أن شعرت بتعبٍ في أحد الأماكن العامة في البوسنة، حيث كانت تقضي شهر العسل برفقة زوجها، وتمّ نقلها للمستشفى الذي أكّد وفاتها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عائلات سورية تعيش مأساة بسبب تركيا.. كيف؟ عائلات سورية تعيش مأساة بسبب تركيا.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط