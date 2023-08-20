لأول مرة.. مديرة تعليم جدة تتفقد المدارس باليوم الأول من العام الدراسي

وثق مقطع فيديو، مديرة تعليم جدة منال اللهيبي، خلال تفقدها عددا من المدارس، ومنها مدرسة شداد بن أوس الابتدائية، صباح اليوم الأحد بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأظهر مقطع الفيديو، مديرة تعليم جدة، وهي تشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد، حيث تابعت التمارين الرياضية التي خاضها الطلاب والطالبات، ووجهت كلمة إلى المعلمين والمعلمات، قالت فيها: "إن الطلاب يتعلمون منكم الجدية والانضباط والتنظيم، ويجب زرع القيم والأخلاق والتسامح فيهم"

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كما شاركت "منال اللهيبي"، مع منسوبي المدرسة في توزيع المقررات على الطلبة، وحضرت عدداً من الحصص الدراسية، داخل الفصول.

يذكر أن "اللهيبي" أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السعودية، بعد صدور قرار وزير التعليم السعودي يوسف البنيان بتكليفها مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة.. وتتمتع بالشغف بالموقف الصفي وأركانه (معلم، طالب، منهج)، وتحسين التحصيل الدراسي، وتطوير القيادات المدرسية، وتجويد الممارسات الإشرافية، والقراءة والاطلاع. كما أن من إنتاجها العلمي والمعرفي أوراق عمل في العديد من المؤتمرات والملتقيات على مستوى الوزارة وإدارة التعليم، كما أنها حاصلة على العديد من البرامج التدريبية والتطويرية الدولية والمحلية.