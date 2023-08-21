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النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية

السعودية: إيقاف وافد بتهمة غسل أموال بعد العثور بحوزته على 500 ألف ريال

أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية

العربية.نت - مريم الجابر
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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (500,000 ريال) خمسمئة ألف ريال نقداً وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

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وأوضح المصدر أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرى إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه.

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وشدد المصدر على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن الوطن المالي والاقتصادي.

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