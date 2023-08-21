مطار الملك خالد يستقبل المسافرين عبر مبادرة "راجعين نحقق الطموح"

"راجعين نحقق الطموح".. بهذة الكلمات التحفيزية، استقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال نهاية موسم الصيف العائدين من الطلاب بفعاليات ترفيهية ممتعة في صالات القدوم، وذلك في إطار حرص المطار على تقديم تجربة سفر فريدة ومميزة في خطوة تناهز المطارات العالمية.

أوضح ذلك لـ"العربية.نت" مدير التواصل المؤسسي والشؤون الاعلامية بمطار الملك خالد الدولي ياسر السند، وقال: "سجل مطار الملك خالد الدولي أرقاماً قياسية في أعداد المسافرين عندما تخطى أكثر من 3 ملايين مسافر خلال الشهر الماضي ليتخطى حاجز الرقم القياسي السابق لعدد خدمة المسافرين الشهري حيث تم تحقيق 2.8 مليون خلال العام 2022".

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وأشار السند إلى تبني هذا النوع من المبادرات الترفيهية لاستقبال العائدين من موسم الصيف، والطلاب يسهم في تهيئة أبنائنا الطلاب للعودة للصفوف الدراسية بأسلوب مبتكر ويصنع أجواء مسلية مميزة وممتعة في صالات السفر.

وتعكس هذه المبادرة من قِبَل مطار الملك خالد الدولي التزامه بالارتقاء بتجربة المسافر، وتوفير خدمات عالية الجودة للمسافرين والاهتمام من قِبَل مطار الملك خالد الدولي على تقديم تجربة سفر فريدة ومميزة.

وأضاف: "يسعى مطار الملك خالد الدولي لتحقيق تطلعات المسافرين من خلال جعل كل رحلة تجربة لا تُنسى".