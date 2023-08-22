فاجعة أردنية.. مصرع 4 أطفال من عائلة واحدة بالسعودية

في حادثة مروعة فجعت قلوب الأردنيين والسعوديين على السواء، توفي 5 أشخاص من عائلة أردنية وأصيب شخص آخر يوم أمس الاثنين، في حادث سير مروع وقع على طريق مكة - الرياض في السعودية.

وأوضح رئيس اللجنة الإنسانية والحوادث في ملتقى النشامى هيثم خطاب أن الحادث أودى بحياة رب الأسرة الشاب "مالك أكرم خرما" وأولاده الأربعة "أكرم، ومايا، ودانا، وديما"، فيما وصفت حالة زوجته بالجيدة.

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بعد العمرة

كما أشار في تصريح لـ"العربية.نت" إلى أن العائلة كانت في طريق عودتها إلى الإمارات بعد أدائها مناسك العمرة.

إلى ذلك، أفاد بأنه تم إخلاء الوفيات ونقل المصابة إلى مستشفى الملك فهد في منطقة الهفوف في السعودية.

وأكد أن السفارة الأردنية تتابع مع كافة الجهات في الأردن والسعودية من أجل نقل الجثامين.

وهرع سكان وأهالي المنطقة التي وقع فيها الحادث في السعودية إلى النزول من مركباتهم وطلب الإسعاف على الفور وتقديم المساعدة المطلوبة.

كما بقيت مجموعة من المواطنين السعوديين في المستشفى، مع الأم للتخفيف عليها في مصابها الأليم في فقدان 4 من أطفالها وزوجها.