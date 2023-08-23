لقطات تخطف القلوب.. البرق يعانق ساعة مكة الشهيرة

خطفت مشاهد وميض البرق معانقاً ساعة مكة المكرمة الشهيرة، أبصار رواد منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، واصفين إياها بـ"المذهلة".

ورصد المصور يوسف بجاش، مساء الثلاثاء، وميض البرق يعانق برج ساعة مكة المكرمة الشهيرة والأكبر على مستوى العالم، المطل على المسجد الحرام.

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مشهد مهيب

وحول هذه اللقطات اللافتة، قال بجاش لـ"العربية.نت": "ما إن تراكمت السحب في سماء مكة المكرمة حتى ذهبت إلى موقع مرتفع يسمى رايية مكة، لالتقاط وميض البروق، وتمكنت من التقاط وميضها مع ساعة مكة بين المغرب والعشاء، واستطعت الخروج بمنظر البروق الذي أعطى مشهداً مهيباً".

كما أضاف: "أنا أهوى وأعشق لقطات البرق التي لا أستطيع أن أفوت الفرصة في التقاطها، في حين ساعدتني معرفة الأحوال الجوية كثيراً في توقع أماكن البرق"، مردفاً أنه يحرص دائماً عند تصوير البروق والأمطار على الابتعاد عن الأماكن الخطرة، وقبل التصوير لا بد من معرفة المواقع المميزة، لكي يحافظ المصور على سلامته.

أمطار غزيرة وعواصف رعدية

يذكر أن مكة المكرمة شهدت الثلاثاء أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من الأحياء، فيما تم رفع درجة التنبيه إلى "إنذار أحمر" من المركز الوطني للأرصاد، عن أمطار غزيرة على المنطقة حتى الساعة 11 مساء وتشمل محافظات الجموم - العاصمة المقدسة- الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات.

إلى ذلك تداول النشطاء فيديو لحظة تطاير عدد من عمال النظافة وسط ساحات الحرم المكي، نتيجة العواصف الشديدة في مكة المكرمة، حيث فقدوا توازنهم.

متداول: عمال نظافة في ساحات #الحرم_المكي يفقدون توازنهم أثناء محاولة السيطرة على المعدات بعد هطول الأمطار المصحوبة برياح شديدة مساء اليوم#السعودية pic.twitter.com/544yMTmP5Q — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 22, 2023

فيما راجت مشاهد أخرى للحظة جريان سيول بالشوارع في حي العوالي بمكة المكرمة وأغرقت السيارات بشكل شبه كامل.