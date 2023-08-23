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غسيل الأسد ..

فيديو أثار الغضب.. الحياة الفطرية بالسعودية تكشف مكان غسيل الأسد

العربية.نت - مريم الجابر
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بعدما انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، فيديو يظهر قائد مركبة يقوم بغسل "أسده" المفترس فوق حوض مركبته في أحد مغاسل السيارات، أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية مكان وزمان المقطع المصور.

مشهد يشعل غضباً.. غسل "أسداً" في محطة أمام المارة! السعودية مشهد يشعل غضباً.. غسل "أسداً" في محطة أمام المارة!

وكشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي هو فيديو قديم وتم تصويره خارج السعودية.

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ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى عدم نشر وتداول هذه المواد لأنها لا تعكس الصورة الإيجابية لارتفاع الوعي البيئي الذي نلمسه من الجميع وتعاونهم الإيجابي مع المركز في المحافظة على الحياة الفطرية وتعزيز استدامتها.

يذكر أن فيديو راج على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية لقائد مركبة يقوم بغسل "أسده" المفترس فوق حوض مركبته في أحد مغاسل السيارات، حيث أثار المقطع استغراب العديد من المغردين على X (تويتر سابقا)، متسائلين عن "قانونية" ما قام به هذا الرجل، وسط مخاطر إلحاق الضرر بالآخرين.

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