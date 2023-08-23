تستقبل 300 يوميا.."كبسولات خارقة للنوم" في مطار الرياض

في سبيل راحة المسافرين، وفر مطار الملك خالد الدولي بالرياض أحدث التقنيات، ‎وقد تم مؤخراً توفير خدمة فريدة ومختلفة، عبر افتتاح ‎صالة النوم والراحة (وسن لاونج) في طابق المغادرة بالصالة الداخلية رقم 5.

مطار الرياض يوفر كبسولات للنوم يستطيع الشخص القادم من رحله دوليه ولديه رحله اخرى بعد عدة ساعات ان يستأجر كبسوله وينام فيها الى حين موعد رحلته القادمه بدل ان يضطر الخروج من المطار والبحث عن فندق او الجلوس ساعات طويله في انتظار رحلته بدون ان ينام pic.twitter.com/ho2z425jeE — ابراهيم بن عطاالله (@ibharbi) August 13, 2023

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض مساعد الداود لـ"العربية.نت"، أن هذه "الخطوة تأتي في إطار إتاحة خياراتٍ متنوعة للمسافرين‎ لضمان راحتهم وخصوصيتهم ضمن السعي لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في مطارات الرياض".

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300 مستخدم

كما أوضح أن هذه الخدمة تعتمد على توفير كبائن مهيئة ومريحة مخصصة للراحة والنوم والاسترخاء، وتتجاوز الطاقة الاستيعابية 300 مستخدم في اليوم، حيث تم تجهيزها بأعلى معايير الأمان والراحة وذلك بتوفير سرير فندقي بمساحة مترين (الطول)، ومتر ونصف "العرض"، وشاشة تفاعلية ومدخل للشاحن مع خزانة داخلية وخارجية للأمتعة.

‎وأضاف أن "الكبسولات تضيف خدمة فريدة للمسافرين الذين يرغبون بأخذ قسط من الراحة في المطار بخصوصية قبل موعد المغادرة، وتساعدهم على الاسترخاء والاستعداد لرحلتهم".

‎وتعتبر الكبائن بديلًا مثاليًا للمسافرين الذين يحتاجون إلى وقت قصير للراحة قبيل رحلتهم، حيث يمكنهم الاستفادة من فترة الانتظار في المطار بشكل فعال من خلال توفر بيئة خاصة ومريحة للنوم، ما يسمح للمسافرين بالتخلص من التعب والاجهاد قبل الرحلة!.