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تستقبل 300 يوميا.."كبسولات خارقة للنوم" في مطار الرياض

العربية.نت - نادية الفواز
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في سبيل راحة المسافرين، وفر مطار الملك خالد الدولي بالرياض أحدث التقنيات، ‎وقد تم مؤخراً توفير خدمة فريدة ومختلفة، عبر افتتاح ‎صالة النوم والراحة (وسن لاونج) في طابق المغادرة بالصالة الداخلية رقم 5.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض مساعد الداود لـ"العربية.نت"، أن هذه "الخطوة تأتي في إطار إتاحة خياراتٍ متنوعة للمسافرين‎ لضمان راحتهم وخصوصيتهم ضمن السعي لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في مطارات الرياض".

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300 مستخدم

كما أوضح أن هذه الخدمة تعتمد على توفير كبائن مهيئة ومريحة مخصصة للراحة والنوم والاسترخاء، وتتجاوز الطاقة الاستيعابية 300 مستخدم في اليوم، حيث تم تجهيزها بأعلى معايير الأمان والراحة وذلك بتوفير سرير فندقي بمساحة مترين (الطول)، ومتر ونصف "العرض"، وشاشة تفاعلية ومدخل للشاحن مع خزانة داخلية وخارجية للأمتعة.

خدمات وراحة
خدمات وراحة

‎وأضاف أن "الكبسولات تضيف خدمة فريدة للمسافرين الذين يرغبون بأخذ قسط من الراحة في المطار بخصوصية قبل موعد المغادرة، وتساعدهم على الاسترخاء والاستعداد لرحلتهم".

‎وتعتبر الكبائن بديلًا مثاليًا للمسافرين الذين يحتاجون إلى وقت قصير للراحة قبيل رحلتهم، حيث يمكنهم الاستفادة من فترة الانتظار في المطار بشكل فعال من خلال توفر بيئة خاصة ومريحة للنوم، ما يسمح للمسافرين بالتخلص من التعب والاجهاد قبل الرحلة!.

مقر وسن
مقر وسن
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