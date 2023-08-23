أوصل أخته على دراجة وخطف القلوب.. هذا ما قاله طفل "بريدة"

بعد أن سحر القلوب خلال الأيام الماضية، إثر انتشار مقطع مصور له يقل شقيقته من إحدى المدارس في منطقة بريدة في السعودية، كشف والد الطفل " محمد بن يامن الرشيدي" سبب اهتمام الصغير ورعايته لأخواته.
🚲 فيديو متداول لطفل يوصل أخته للروضة بالدراجة الهوائية#السعودية pic.twitter.com/4Oc0ITJ2uz— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 21, 2023
وقال لـ"العربية.نت": بحكم عملي منذ بداية الدراسة وأنا أعتمد على ولدي محمد في توصيل شقيقتيه للمدرسة وأثناء خروجهما يذهب ليحضرهما إلى المنزل".
كما أوضح أنه عرفه على الطريق السهل، لكي يحضر شقيقتيه من المدرسة إلى البيت والعكس، مضيفا "يهتم بأخواته وأحيانا لو تأخرنا يحضر لهم الطعام من المطعم بالدراجة".
فيما قال محمد: أوصل أولا أختي ريم إلى المدرسة على الدراجة، وبعدها أعود وأوصل جود، ثم أذهب إلى مدرستي.. والساعة 11 ظهرا أعيدهما إلى المنزل".
يذكر أن مشهد الطفل الذي لا يكاد يتجاوز عمره الـ 10 سنوات، كان حصد تعاطف المئات من السعوديين على مواقع التواصل، لا سيما أن الصغير بدا يكابد ليدفع الدراجة قدماً.
ما دفع رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية تركي آل الشيخ للتفاعل مع فيديو الطفل، وقال في تعليق عبر حسابه في منصة X (تويتر سابقا) "لو سمحتم أرجو التواصل مع عائلته".
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