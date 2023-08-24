أهالي الأحساء يشيعون العائلة الأردنية بعد حادثها المروع

شيّع أهالي الأحساء -شرق السعودية- وساكنيها في مقبرة الصالحية جثامين الأسرة الأردنية التي وافتها المنية إثر حادث مروري مروّع وقع لهم أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة على طريق حرض متجهين إلى دولة الإمارات.

وتناقل أهالي الأحساء رسائل تحث على حضور التشييع رغبة في الأجر ولكون الأسرة ليس لهم أقارب أو معارف في المحافظة، حتى امتلأت جنبات المقبرة بحضور كثيف للمشاركة بالتشييع.

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إلى ذلك، قدم الأمير سعود بن طلال محافظ الأحساء أحر التعازي في وفاة العائلة الأردنية والمواساة ولأسرة العائلة الأردنية ولكافة الأشقاء في مملكة الأردن الشقيقة في وفاة "مالك خرمه" وأبنائه الأربعة "أكرم، ومايا، ودانا، وديما"، إثر حادث سير أليم وقع صباح الاثنين الماضي، ودعا سموّه الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم "الخميس" رئيس ملتقى الجالية الأردنية بمحافظة الأحساء "حسام الدين الشريف" وعدداً من منسوبي الجالية، ونقل الأمير سعود تعازي سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لأسرة العائلة الأردنية ولكافة الأشقاء في مملكة الأردن الشقيقة.

وقدم رئيس ملتقى الجالية الأردنية شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على اهتمام سموّه بتقديم كافة الاحتياجات لهم وتعازيه ومواساته لهم كمواطنين أردنيين في السعودية بلدهم الثاني، وهذا غير مستغرب على بلد الكريم والعطاء.