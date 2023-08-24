الملحقية السعودية بكندا تكرِّم طبيباً سعودياً مبتعثاً.. وهذا هو السبب

كرمت الملحقية السعودية في كندا المبتعث السعودي لدراسة الزمالة، بتخصص جراحة القلب بجامعة "مكغيل" الطبيب علي الأختر، وذلك بعد حصوله على جائزة مايكل ديفيدسون لجراحة القلب لعام 2023، والتي تمنح لجراحي القلب والصدر الذين تميزوا بسجل تدريبي وعملي رائع وحققوا إنجازات على المستوى الأكاديمي.

وكان في مقدمة المكرِّمين للطبيب علي، القائمُ بأعمال الملحقية السعودية الأستاذ الدكتور محمد الجبري.

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وأكد الدكتور علي الأختر أن "جائزة مايكل ديفيدسون هي جائزة عالمية، تقدم لجراح القلب المتميز في الجانب الأكاديمي والعملي، وهي جائزة مهمة للجراحين وهي تحمل اسم كبير جراحي القلب والأب الروحي في هذا المجال، وهي دافع لجراحي القلب لإكمال المسيرة وبذل الجهد لتحسين جودة الخدمة المقدمة لمرضى القلب في وطننا الغالي".

وأضاف: "هذه الجائزة تعني لي الكثير، وهي جائزة تنافسية وتقدم للمتميزين في جراحة القلب، وخصوصاً للأطباء في مستشفيات أميركا وكندا، وهناك لجنة تقيم المتنافسين من دول العالم تابعة لجمعية جراحة القلب الأميركية وتختار الأميز ويتم تكريمه".

يذكر أن الدكتور الأختر مبتعث من جامعة القصيم في التخصص الجراحي المحدود في قسطرة القلب.