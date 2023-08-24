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رجل الأمن ...

أثار إعجاب السعوديين.. شاهد رجل أمن يحمي طفلة من العواصف بمكة

العربية.نت - حامد القرشي - نادية الفواز
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حظي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد رجال الأمن السعودي بإعجاب واسع بين مرتادي تلك المنصات، نظير ما أظهره من إنسانية جميلة وأخلاق نبيلة تجاه طفلة تسير مع والديها وسط العواصف التي اجتاحت مكة.

وراج في منصات التواصل بشكل واسع مقطع فيديو يظهر فيه رجل أمن في الحرم المكي الشريف يحمل طفلة ليحميها من الرياح الشديدة خلال الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة.

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وأثار المقطع حالة من التفاعل، حيث أشاد مغردون بموقف رجل الأمن وحرصه على مساعدة الأطفال، فهم يكملون منظومة الخدمات، الأمر الذي يساعد في إنجاح مواسم الحج والعمرة، وبعيداً عن دورهم المفصلي في حفظ الأمن والسهر على راحة الحجاج خلال أداء عبادتهم، يرتبط رجال الأمن بالعديد من المواقف الإنسانية المؤثرة التي جمعتهم بضيوف الرحمن، والتي خطفت الأنظار خلال السنوات الماضية، لتكشف أن الجانب الإنساني والرحمة والعطف هي الأساس في التعامل مع الحجاج والمعتمرين.

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يشار إلى أن مكة المكرمة شهدت أمس الثلاثاء أمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من الأحياء، فيما تم رفع درجة التنبيه إلى "إنذار أحمر" من المركز الوطني للأرصاد، عن أمطار غزيرة على المنطقة حتى الساعة 11 مساء وتشمل محافظات الجموم - العاصمة المقدسة- الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات.

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