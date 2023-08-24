فلكية جدة: ظهور "نجم سهيل" بداية للعد التنازلي لنهاية الصيف

زين نجم سهيل سماء السعودية، مساء أمس الأربعاء، بالتزامن مع بداية ملامح العد التنازلي لنهاية فصل الصيف لعام 2023، حيث أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ملامح بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف 2023 في المنطقة، بدأت تلوح في الأفق، مع بداية ظهور نجم سهيل، حيث يرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها اليوم 24 أغسطس من كل عام.

وأوضح أن نجم سهيل يعتبر من أكثر النجوم التي اهتم به منذ القدم في الجزيرة العربية، لأنه بالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجياً ويبرد آخر الليل بشكل ملموس، وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عمودية في بداية فصل الصيف، لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.

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وأضاف أبو زاهرة: أن نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنه ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم "كارينا" القاعدة الجنوبية، وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية.

وأكد أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم - باستثناء الشمس -، وانما هذا النجم مجرد علامة فقط، يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.