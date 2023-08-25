السعودية: "التعزير" لقاتل رجل أمن بالشرقية

نفذت وزارة الداخلية، حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية؛ لإقدامه قتل وكيل الرقيب سليمان بن إبراهيم بن أحمد السميري - سعودي الجنسية - بإطلاق النار عليه، وإصابة رجل أمن آخر أثناء محاولة القبض عليه لإيوائه فتاة قاصر وإقامة علاقة محرمة معها.

وأكدت الوزارة، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

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وأضافت أن صك المحكمة جاء فيه أن ما قام به الجاني يُعد ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض ودليلاً على خطورته وتأصل الإجرام في نفسه، ولتعدد سوابقه ولبشاعة جرمه وإخلاله بالأمن وإخافة الآمنين مما يستدعي عقوبة قاطعة للشر زاجرة عنه؛ فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً،وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وشددت على أنها تعلن ذلك في تأكيد على حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.