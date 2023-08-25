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السعودية تنفي مزاعم الاعتداء على إثيوبيين في الحدود مع اليمن

أكدت السعودية أنْ المزاعم الواردة في التقرير لا صحة لها وتستند إلى مصادر غير موثوقة

العربية.نت
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نفى مصدر سعودي مسؤول، الخميس، الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية في أثناء عبورهم الحدود السعودية - اليمنية، مؤكداً أنْ لا أساس لها من الصحة، وتستند إلى مصادر غير موثوقة.

واستنكر المصدر في بيان، إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن السعودية، وأن ما وصلت إليه من تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة تتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.

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وأكد أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود السعودية - اليمنية.

وشدد على التزام جهات إنفاذ القانون في السعودية بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمتها والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

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