مشهد إنساني.. الإسعاف الطائر ينقذ عاملاً سقط من الطابق الثالث بالسعودية

في مشهد يتسم بأعلى درجات الإنسانية، وثق مقيم يمني في جدة وصول طائرة الإسعاف الجوي لنقل وافد باكستاني للمستشفى بعد سقوطه من أحد المباني، وأظهر الفيديو المتداول، وصول الإسعاف الطائر على الفور من أجل إنقاذ حياة الوافد الذي سقط من أحد المباني في جدة، حيث كان يصعب وصول سيارة الإسعاف بشكل سريع بسبب الازدحام المروري.

مقيم يمني في #جدة يوثق وصول طائرة الإسعاف الجوي لنقل وافد باكستاني للمستشفى بعد سقوطه من أحد المباني 🚁#السعودية pic.twitter.com/RgN4zES2y5 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 24, 2023

وقال المقيم اليمني الذي وثق الحادث: "الله على مملكة الخير.. الله على حكامها وشعبها وجيشها.. الله على هذا الوفاء العجيب.. 15 دقيقة فقط تفصلنا على وصول هذه الطائرة بعد سقوط أحد زملائنا من ارتفاع 12 متراً وهو باكستاني.. ما مواطن ما وزير ما أمير ولا مسؤول ولا تاجر".

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وأضاف: أن سيارة الإسعاف صعب عليها الوصول نظرًا للزحام في طريق الحرمين بجدة، ما دفع السلطات إلى إرسال طائرة الإسعاف من أجل نقل هذا العامل الباكستاني إلى مستشفى الملك فهد.

وتابع قوله: حدثوني يا سادة عن هذا الوفاء.. أعطوني دولة من الدول المجاورة أو الأوروبية تستطيع أن ترسل في أقل من 15 دقيفة سيارة إسعاف و3 دوريات وتوقف السير لإسعاف عامل باكستاني.

وقبل ذلك، تلقت غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً بسقوط شخص من أحد المباني بأحد أحياء شرق محافظة جدة، وعند مباشرة الحالة تبين أنه سقوط لأحد العاملين من الدور الثالث ويعاني من كسور متفرقة، وتم خلالها تقديم الخدمة الإسعافيه اللازمة، ونقلت الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي أعادت إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في شهر فبراير 2022 بعد فترة توقف، شهد خلالها المشروع إدخال بعض التطويرات والتحسينات عليه؛ ليكون داعماً للعمل الإسعافي على الأرض؛ ما يسهم في اتساع الرقعة الجغرافية للخدمة الإسعافية بالمملكة.