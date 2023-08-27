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الثعبان في أحد أحياء المدينة
الثعبان في أحد أحياء المدينة

تفاصيل العثور على ثعبان ضخم في حي القثمي بالمدينة المنورة

استشاري طب السموم الدكتور نهار الرويلي للعربية.نت: على الرغم من عدم سمية هذا النوع من الثعابين إلا أن لها أسنان حادة وعضتها قد تسبب جروح عميقة وضرر في أغشية الجسم

العربية.نت - نادية الفواز 
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راج مقطع فيديو حين عثور مواطنين على ثعبان ضخم مدد على الأرض وفي حالة سكون، في حي القثمي بالمدينة المنورة.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلاً: "هذا اللي موجود بالمهرجانات تحصل راعيه يصوره"، وكتب آخر: "هذه أصلة.. الواضح أنها كانت لدى أحد الأشخاص يربيها ثم قرر التخلص منها"، وأضاف مغرد: "أتمنى ينقذوها ويحوطها في مكانها الصحيح".

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من جهته أكد استشاري طب السموم الدكتور نهار الرويلي لـ"العربية.نت"، أنه على الرغم من عدم سمية هذا النوع من الثعابين إلا أن لها أسنان حادة وعضتها قد تسبب جروح عميقة وضرر في أغشية الجسم، كالأوعية الدموية والأعصاب، وما قد يتبع ذلك أيضا من التهابات جرثومية في الجسم.

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يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، قد وضع قواعد لمنع تربية الحيوانات المفترسة في السعودية، وفرض عقوبات على المخالفين، كما أن التعامل معها أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.

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