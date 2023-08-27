تفاصيل العثور على ثعبان ضخم في حي القثمي بالمدينة المنورة
استشاري طب السموم الدكتور نهار الرويلي للعربية.نت: على الرغم من عدم سمية هذا النوع من الثعابين إلا أن لها أسنان حادة وعضتها قد تسبب جروح عميقة وضرر في أغشية الجسم
راج مقطع فيديو حين عثور مواطنين على ثعبان ضخم مدد على الأرض وفي حالة سكون، في حي القثمي بالمدينة المنورة.
August 25, 2023
وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلاً: "هذا اللي موجود بالمهرجانات تحصل راعيه يصوره"، وكتب آخر: "هذه أصلة.. الواضح أنها كانت لدى أحد الأشخاص يربيها ثم قرر التخلص منها"، وأضاف مغرد: "أتمنى ينقذوها ويحوطها في مكانها الصحيح".
من جهته أكد استشاري طب السموم الدكتور نهار الرويلي لـ"العربية.نت"، أنه على الرغم من عدم سمية هذا النوع من الثعابين إلا أن لها أسنان حادة وعضتها قد تسبب جروح عميقة وضرر في أغشية الجسم، كالأوعية الدموية والأعصاب، وما قد يتبع ذلك أيضا من التهابات جرثومية في الجسم.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، قد وضع قواعد لمنع تربية الحيوانات المفترسة في السعودية، وفرض عقوبات على المخالفين، كما أن التعامل معها أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.
-
التراث السعودية تعلن عن اكتشافات أثرية في موقع العبلاءكشف الفريق العلمي عن خزانات مائية اكتشفت تحت بعض الوحدات المعمارية في الموقع، وكان الغرض منها تخزين مياه الأمطار السعودية
-
مشهد إنساني.. الإسعاف الطائر ينقذ عاملاً سقط من الطابق الثالث بالسعوديةفي مشهد يتسم بأعلى درجات الإنسانية، وثق مقيم يمني في جدة وصول طائرة الإسعاف الجوي لنقل وافد باكستاني للمستشفى بعد سقوطه من أحد المباني، وأظهر الفيديو ... السعودية
-
خارجية السودان: تصريحات سفير أميركا تتنافى مع الأعراف الدبلوماسيةغودفري قال إن طرفي الحرب في السودان أثبتا أنهما "غير صالحين لحكم البلاد" السودان