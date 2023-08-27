في العلا.. سباق "لهيب العلا" ينطلق بمشاركة 200 عداء

ينطلق في العلا شمال غرب السعودية اليوم الأحد، لأول مرة سباق لهيب العلا، وهو سباق مميز للقدرة والتحمل يماثل نفس النوع من سباقات التحمل العالمية.

ويختبر سباق الجري الفريد من نوعه قدرة العدائين المشاركين من المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم على تحمّل المجهود البدني الشديد في درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف. ويَعد السباق بتوفير تجربة لا مثيل لها في تحدٍ يُعد الأصعب حتى الآن في منطقة الخليج العربي.

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كما تمتد مسارات سباق التحمّل وسط تضاريس العلا الصحراوية ومعالمها الطبيعية الخلابة وأوديتها المهيبة، حيث سيشارك عداؤون من جميع أنحاء العالم في درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 42 درجة مئوية.

وستنطلق السباقات في منطقة الحِجر التاريخية، أول موقع سعودي مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، للعدائين المشاركين في سباقات 5 و10 و21 كيلومترًا. أمّا المشاركون في مسار 42 كيلومترًا الأصعب، فتبدأ رحلتهم في قلب وادي عشار من أمام قاعة مرايا، المبنى المميز الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.

يشار إلى أن سباق لهيب العلا يعد الأحدث على قائمة الفعاليات الرياضية التي تُقام وسط المناظر الطبيعية المذهلة في المنطقة، مثل منحدرات الحجر الرملي والواحات وارفة الخضرة والأراضي الزراعية الخصبة. ونجحت العلا في تحقيق معايير التنمية المستدامة في عروضها الرياضية وعروض المغامرات، من استضافة كأس العلا للهجن وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل إلى طواف السعودية، ما يمهد الطريق لمستقبل مليء بتجارب رياضية استثنائية لا مثيل لها.