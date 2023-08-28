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المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي

الدفاع السعودية: سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها

دبي - العربية.نت
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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة 15.44 الاثنين سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "تورنيدو" أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب، التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

وأكد المالكي نجاة الطاقم الجوي بعد استخدام كرسي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

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إلى ذلك اختتم قائلاً إن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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