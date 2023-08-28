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النيابة العامة السعودية

بتهمة غسل أموال.. النيابة السعودية تحيل مقيمين للمحكمة المختصة

العربية.نت - مريم الجابر
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أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال، وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مع إخفاء طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

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وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.

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كما شدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

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