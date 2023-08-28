وفاة معلم في مكة خلال تدريسه الحصة الأولى

لم يعلم أن أول يوم في العام الدراسي سيكون آخر يوم في حياته، حين تأهبه لتقديم الحصة الأولى، ليتعرض إلى جلطة مفاجئة أدت إلى وفاته داخل المدرسة.

وقدَّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المعلم "بندر عبدالعزيز خوج"، معلم مادة التربية الرياضية بمدرسة تميم الداري، بعد وفاته يوم أمس؛ إثر تعرضه لجلطه قلبية وهو يستعد لتقديم الحصة الأولى لطلابه في المدرسه.

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وشارك مدير عام التعليم في منطقة مكة المكرمة "محمد بن أحمد المدخلي" وعدد القيادات التعليمية في مكتب التعليم بالمعابدة وزملاء الفقيد في الصلاة وتقديم واجب العزاء عصر اليوم، و قدمت الأسرة التعليمية التعازي لذوي الفقيد، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.