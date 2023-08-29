فيديو لتنظيم معلم لسبورة الفصل يثير إعجاب السعوديين

أثار مقطع فيديو لخط معلم على سبورة الفصل إعجاب السعوديين، بعد أن ظهرت السبورة بطريقة مذهلة وخط جميل، وسط تنسيق الجمل والعبارات في تلخيص الدرس.

وكان المعلم "أحمد الحربي" يحضر درسه في مادة العلوم الذي سيشرحها لطلابه في الصف الخامس، والتي بدت بأجمل الخطوط، وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأهمية تنظيم الخط على السبورة وتأثيره على متابعة الطلاب.

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اختبار الرخصة المهنية

من جهتها، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023، متضمناً اختبار التربوي العام والذي سيبدأ التسجيل له خلال الأيام المقبلة، حيث يعد هذا الاختبار أساسيا للرخصة المهنية للمعلمين.

ويستهدف اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس ومن هم على رأس العمل، بما تشمل من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

ويتكون الاختبار من اختبارين أساسيين، الأول: الاختبار التربوي العام، ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الاختبار الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

ويغطي الاختبار التربوي العام، المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية والمجال الثاني: المعرفة المهنية والمجال الثالث: الممارسة المهنية.