في السعودية.. القبض على مقيم تنكر بعباءة نسائية
مقطع فيديو يظهره مرتدياً حذاء نسائيا عاليا، وسط استغراب وتساؤلات عن دوافع هذا التصرف
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ألقت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، وذلك لتنكره بعباءة نسائية في أحد المراكز التجارية بمحافظة الخبر.
وقد أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه تم ضبط مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في محتوى مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي متنكرًا بعباءة نسائية في أحد المراكز التجارية بمحافظة الخبر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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في الوقت ذاته، ضجت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص في مول بمدينة الخبر يرتدي عباءة نسائية، ومرتدياً حذاء نسائيا عاليا، وسط استغراب وتساؤلات عن دوافع هذا التصرف.
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