"مهرجان البحر الأحمر" يعلن عن الفائزين في تحدّي صناعة الأفلام

كشفت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن فوز فريق "جسر" بقيادة جوانا الزهراني عن فيلم "الخيط الأخير"، وفريق "سادس جيم" بقيادة عبدالرحمن بتاوي عن فيلم "آرت بلوك"، بجوائز النسخة الثالثة من مبادرة تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة.

وأكدت أن الفرق الفائزة ستحظى بفرصة الانضمام لبرنامج إقامة في المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في مدينة كليرمون فيران في فرنسا في عام 2024، كما سيتم عرض الفيلمين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في ديسمبر 2023.

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وتستهدف المبادرة تشجيع المواهب السعودية الطموحة وصناع الأفلام المقيمين في السعودية وتحفيزهم لإنتاج أعمال جديدة، وذلك بدعم من الأليانس الفرنسية التابعة للقنصلية الفرنسية، والسفارة الفرنسية في الرياض، ونيوم، وقناة TV5 Monde الفرنسية، ومركز حي جميل الإبداعي، وفوكس سينما.

وتساهم نيوم في مبادرة "تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة" بصفة شريك إنتاج للفرق الفائزة، إذ ستستضيف صناع الأفلام في أكبر منشأة مخصصة لهذا الغرض في المنطقة، ويشمل هذا الدعم حوافز مالية للتصوير بمنطقة نيوم، والعمل في أستوديوهات بمعايير عالمية.

ومن جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي، بأن مبادرة "تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة" تخلق بيئة مكثفة للتعلم والإبداع وتشجع المشاركين على التفكير خارج الصندوق وإنتاج أعمال أصلية.

وأكد مدير قطاع الصناعات الإعلامية والترفيه والثقافة في نيوم، واين بورغ، على التزام نيوم بصفة شريك إنتاج لمبادرة "تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة" بدعم المواهب السينمائية من أجل الإسهام في تطور أدوات ومهارات العمل في الاقتصاد الإبداعي في المملكة.