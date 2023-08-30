اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ضبط

فيديو.. إجهاض تهريب "3.4 مليون" قرص "أمفيتامين" بالرياض

العربية.نت - نادية الفواز 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إجهاض تهريب 3.4 مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، كانت مخبأة في شحنة مُعدّة لقص الحديد في الرياض.

وأفاد الرائد مروان الحازمي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، التي تستهدف أمن المملكة، أسفرت عن القبض على المروجين وهم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية ووافد بتأشيرة دخول لتوصيل البضائع من الجنسية السورية.

مادة اعلانية

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاقم أزمة مياه الشرب في العاصمة الأفغانیة.. لماذا؟ تفاقم أزمة مياه الشرب في العاصمة الأفغانیة.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط