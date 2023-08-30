فيديو.. إجهاض تهريب "3.4 مليون" قرص "أمفيتامين" بالرياض

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نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إجهاض تهريب 3.4 مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، كانت مخبأة في شحنة مُعدّة لقص الحديد في الرياض.
وأفاد الرائد مروان الحازمي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، التي تستهدف أمن المملكة، أسفرت عن القبض على المروجين وهم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية ووافد بتأشيرة دخول لتوصيل البضائع من الجنسية السورية.
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وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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