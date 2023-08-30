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من لحظة القبض على أحد المروجين

فيديو مداهمة حية.. ضبط 3 مروجين بالرياض بحوزتهم نصف مليون قرص مخدر

الرياض.. مقطع فيديو يظهر قيام رجال الأمن بتتبع مروجي المخدرات والإطاحة بهم، واقتحام منزل ضبط بداخله أحد المروجين وعثر بحوزته على عدد كبير من الأقراص المهلوسة

العربية.نت - مريم الجابر 
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نفذت شرطة منطقة الرياض عدة مداهمات أمنية استهدفت مروجي المخدرات وأوكارهم التي استخدموها لترويج تلك السموم، وذلك في إطارحملة الحرب على المخدرات.

وأظهر مقطع فيديو قيام رجال الأمن بتتبع المروجين والإطاحة بهم، واقتحام منزل ضبط بداخله أحد المروجين وعثر بحوزته على عدد كبير من الأقراص المخدرة.

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وأوضح الأمن العام أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة ألقت القبض على 3 مقيمين من الجنسية السورية، بعد محاولتهم ترويج 442 ألف حبة إمفيتامين مخدرة جاهزة للترويج.

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وأضاف أن الأقراص المخدرة كانت مخبأة داخل ألواح ألعاب ريشية، مبيناً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين وإحالتهم لجهةالاختصاص.

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