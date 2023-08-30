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روابي العنزي

فيديو مؤثر لبكاء ممرضة سعودية خلال تكريمها يشعل مواقع التواصل

العربية.نت - نادية الفواز 
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لم تستطع ممرضة في مستشفى حفر الباطن تمالك نفسها لحظة سماع تكريمها عبر جهاز النداء الصوتي، نظير خدمتها المثالية ورعايتها للمرضى بكل تفانٍ واجتهاد، لتذرف الدموع فرحاً بعد سماعها الكلمات الطيبة التي قيلت بحقها عبر مكبرات الصوت في كافة مرافق المستشفى، معبرة عن شكرها وامتنانها بهذه اللفتة الطيبة.

وقد وثق مقطع فيديو ردة فعل الممرضة السعودية "روابي بن صالح العنزي"، لحظة سماع التكريم: "الزميلة الاختصاصية.. اختصاصية التمريض في قسم عناية القلب والقسطرة القلبية ولأنها تميزت وأسهمت في راحة وخدمة المستفيد، كان من الواجب شكرها وتكريمها على ما بذلت من جهود متمنين لها مزيدا من التقدم والعطاء".

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وأبان المقطع تأثر الممرضة، التي بدت واقفة في أحد الممرات بالمستشفى وهي تستمع لكلمات الشكر والتقدير عبر جهاز النداء الصوتي، وسط فرحة زميلاتها في القسم.

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